A Porra, frazione di Ventimiglia, un uomo di 65 anni è morto, dopo essere caduto da una scala, mentre stava lavorando sul tetto della propria casa. L’uomo ha battuto la testa e malgrado sia stato fatto intervenire un elicottero per il suo trasferimento al “Santa Corona” di Pietra Ligure, giunto al “Saint Charles” di Bordighera, purtroppo è spirato.

