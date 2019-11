Chiusa la scuola di Ospedaletti ove in queste giornate di maltempo si è verificato uno smottamento che dopo le verifiche dei Vigili del Fuoco ha portato alla evacuazione dello stabile e alla sua chiusura. Gli alunni verranno probabilmente trasferiti nelle scuole della vicina SANREMO.

