Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti dopo la riunione in Prefettura a Savona con il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, ha dichiarato: “La Liguria ha la necessità di estendere al più presto lo stato di emergenza ai nuovi territori colpiti dal maltempo, tra cui evidentemente il crollo del viadotto, ma non solo perché moltissime strade sono interrotte. La concessionaria autostradale sta esaminando il troncone rimasto dell’A6 nella possibilità di dare almeno una parziale riapertura alla tratta autostradale”.

