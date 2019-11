Sabato 30 novembre alle ore 21.15 al “Teatro dell’Attrito” di Imperia appuntamento con “Vittime e carnefici”, spettacolo portato in scena dal Teatro del Banchero con Giorgia Brusco e Alessandro Cirilli. Info e prenotazioni al numero 329 49 555 13

Spettacolo portato in scena dal Teatro del Banchero con Giorgia Brusco e Alessandro Cirilli