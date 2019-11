A gustare il piatto tipico dell’Accademia anche il segretario del sindaco e un tavolo del suo staff. Il presidente ringrazia per il supporto la Fratelli Carli, il Cascin, la ditta Albigadus e il bar Pepito di Imperia.

Alla presenza delle autorità di Montecarlo, lo staff composto dal presidente Sergio Lanteri, Lodovico Rolfo, Guido Marchese e Stefano Zerbone, ha deliziato i presenti con circa 130 kg di stoccafisso originale all’onegliese. Oltre 300 porzioni sono andate esaurite in nemmeno due ore e mezza.

Grande successo per l’Accademia dello Stoccafisso di Imperia che lo scorso 19 novembre ha partecipato ai festeggiamenti del patrono nel Principato di Monaco.