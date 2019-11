​Tutto pronto per il “Trofeo San Leonardo”, l’atteso evento di pallavolo in programma oggi alle ore 15 presso il Palazzetto dello Sport di Imperia. Ad affrontarsi in partite amichevoli saranno i giovani delle società cittadine.

Ma l’attesa è soprattutto per i due super ospiti della giornata: Paolo Giribaldi e Giacomo Giretto, che hanno costruito le loro grandi carriere nella pallavolo partendo proprio da squadre imperiesi. Giretto, che aveva tra l’altro tenuto a battesimo dieci anni fa il Palazzetto dello Sport, accompagnerà la Nazionale maschile alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020.

“Non si può celebrare la nascita della Città di Imperia senza omaggiare i grandi campioni sportivi a cui ha dato i natali. Lo abbiamo fatto con Davide Re, lo facciamo oggi con Giribaldi e Giretto. Ritengo inoltre doveroso dare il giusto riconoscimento al mondo della pallavolo cittadina che raccoglie una grande parte degli sportivi di Imperia”. Così l’assessore allo Sport, Simone Vassallo.

