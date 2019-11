Stasera al “Mazza” di Ferrara il 26enne centrocampista sanremese è tornato a giocare in serie A a distanza di 7 mesi dal grave infortunio dello scorso 20 aprile (scontro di gioco con il granata Meitè) che lo aveva costretto a farsi operare il 3 maggio per farsi ricostruire il crociato del ginocchio. Il ritorno in campo di Sturaro con il Genoa, nel match con la Spal, non sarebbe stato migliore dato che al 12′ della ripresa, dopo essere entrato in campo da soli 7 minuti. di testa ha realizzato il gol dell’1-1 dopo che Petagna aveva aperto le marcature su rigore al 10′ della ripresa. Sturaro ha poi dovuto abbandonare il campo nel quarto d’ora finale per un affaticamento muscolare.

