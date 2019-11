Mentone la Polizia transalpina avrebbe,almeno secondo le testimonianze apparse sui social di viaggiatori frontalieri presenti sul convoglio delle 10.24,utilizzato spray urticante per costringere dei migranti nascosti a bordo del treno in una toilette a scendere dal convoglio a farne le spese sempre secondo i racconti apparsi online anche i lavoratori frontalieri rimasti intossicati dai gas e che hanno accusato ritardo pesante sul lavoro

