Successivamente alle 17.30 nella sede del Comune di Ventimiglia , il presidente Toti, insieme agli assessori Giampedrone e Scajola, incontrerà il sindaco Gaetano Scullino per approfondire alcuni temi strategici per il territorio.

Domani, martedì 26 novembre alle 14.30 nella sede della Prefettura di Imperia (Viale G. Matteotti, 147) il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti incontrerà i sindaci dei Comuni dell’Imperiese colpiti dal maltempo per effettuare una prima conta dei danni.

