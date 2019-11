La Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia comunica che dalle 21.30 sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni la tratta dell’autostrada A26 compresa tra l’allacciamento con l’autostrada A10 e lo svincolo di Masone. La misura viene assunta per consentire l’esecuzione di verifiche tecniche sui viadotti Fado Nord e Pecetti Sud, presenti in tale tratta. In conseguenza di tale chiusura, la direzione di tronco di Genova consiglia questi itinerari alternativi:



– Veicoli leggeri e autocarri fino a 7,5 tonnellate (esclusi autobus) per la A26 dalla A10 uscire a Prà e proseguire fino a Masone tramite la SP 456 del Turchino; per la A10 dalla A26 effettuare il percorso inverso.



– Veicoli pesanti superiori a 7,5 tonnellate e autobus, per la A26 dalla A10 utilizzare la A7; per la A10 dalla A26 obbligo di deviazione sulla Diramazione Predosa Bettole, dalla quale, con fermo temporaneo e progressivo deflusso, sarà possibile procedere verso Genova lungo la A7. Potranno proseguire fino a Masone i soli mezzi pesanti con destinazione di scarico o carico nella zona collegata a tale svincolo.

Dopo il crollo di di una parte del viadotto “Madonna del Monte” tra Savona e Altare lungo la A6, ora i collegamenti tra Piemonte e Liguria, ma anche con parte della Lombardia, sono paralizzati. Autostrade sta predisponendo percorsi alternativi lungo la A7 per raggiungere Milano.