La manifestazione “Campioni e Canzoni” in programma il 28 novembre al Teatro Ariston è un vero Festival di Sanremo degli sportivi, nomi illustri che si metteranno alla prova con una sfida tutta nuova. Cantare. In gara 15 campioni-cantanti, accompagnati dall’Orchestra italiana Bagutti, che si esibiranno con brani sanremesi. Tra loro Evaristo Beccalossi e Sara Simeoni, Isolde Kostner e Cristian Ghedina, Claudio Chiappucci e Stefano Tacconi. Grandi ex dello sport protagonisti di un evento la cui finalità sarà benefica. La manifestazione ideata da Bruno Zanoni e Riccardo Magrini, ex del ciclismo ora commentatori) intende raccogliere fondi per il reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Sant’Anna di Torino, per Onlus Arcobaleno Ospedale di Bergamo e per ABEO Onlus Verona.

