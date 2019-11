Oggi, lunedì 25 novembre, a partire dalle 10 nella Sala Rossa del Palazzo del Parco di Bordighera si svolge un incontro con le aziende florovivaistiche liguri per chiarire le dinamiche della nuova normativa fitosanitaria.

Dal nuovo regolamento UE al Passaporto delle Piante fino al RUOP: è un incontro tecnico quello organizzato da Coldiretti Imperia per chiarire tutti i dubbi delle aziende florovivaistiche liguri circa le nuove direttive in materia fitosanitaria, che ricadranno sul territorio nazionale dal prossimo 14 Dicembre, con l’entrata in vigore di due Regolamenti Comunitari.

“Vogliamo fornire – affermano il Presidente Provinciale Gianluca Boeri e il Direttore Provinciale Domenico Pautasso – indicazioni precise alle imprese in questo percorso, evitando incertezze che rischiano di generare confusione in uno dei settori cardine del nostro ponente ligure”.