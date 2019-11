La visita prevista per domattina a Ventimiglia del sottosegretario ai trasporti Salvatore Margiotta viene procrastinata. “Riteniamo doveroso dare priorità all’emergenza sul savonese ed esprimiamo massima solidarietà alla cittadinanza colpita” afferma l’ex sindaco di Ventimiglia, Enrico Ioculano.

