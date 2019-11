Da Ventimiglia il primo resoconto dei danni. Molte frane e allagamenti. Polizia locale, ufficio tecnico comunale e protezione civile all’opera per liberare le strade. Sempre presente in sindaco Scullino. Le frane su cui si è intervenuto dono a Grimaldi, a ponte S. Luigi, a Villatella, a domani S. Antonio e sulla statale 20 a Porra. Zona Gianchette è rimasta senza gas e le famiglie al freddo. Molti impianti dell’illuminazione pubblica e semafori sono andati in tilt. Il mare ha devastato le spiagge.

L’amministrazione comunale ha anche attivato la colonna mobile dell’associazione nazionale alpini che forniscono un Bobcat per riuscire a intervenire nei punti dove non vi sono pale meccaniche che possano intervenire subito.

Richiesta assistenza di nuovi volontari. Presenti del territorio, nonostante il mal tempo e la domenica, oltre 40 persone.