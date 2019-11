Oggi pomeriggio è crollato un tratto di viadotto lungo la Torino-Savona. Si tratta di una trentina di metri, dopo l’innesto con la A10, a un chilometro e mezzo da Savona verso Altare. Il cedimento è avvenuto sulla autostrada A6. I vigili del fuoco sul posto continuano nelle attività, verificando l’eventuale presenza di un’auto, segnalata da alcuni testimoni. Del mezzo però al momento non c’è traccia. L’autostrada è chiusa in entrambe le direzioni.

