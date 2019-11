Nella notte appena trascorsa, alle 2 circa, una pattuglia dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sanremo ha tratto in arresto in flagranza un 39enne marocchino, residente a Sanremo, pregiudicato, con l’accusa di lesioni aggravate, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo, dopo aver aggredito un connazionale all’interno di una fatiscente abitazione sita nel quartiere “Pigna” cagionandogli la frattura del setto nasale e diversi traumi contusivi al volto con prognosi di 20 grammi, è stato rintracciato dai Carabinieri in questa piazza Bresca dove, in stato di alterazione dovuta ad assunzione di alcolici, si è scagliato contro i militari venendo bloccato dopo breve collutazione. L’arrestato è tradotto presso il Comando Compagnia di Sanremo e ivi trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del rito direttisimo previsto nella giornata di domani.

Correlati