Il maltempo flagella la nostra regione al momento in provincia di Imperia il paese più colpito è Pieve di Teco dove una frana di terra e fango in località Calderara ha coperto auto e costretto 5 persone a lasciare la propria abitazione e isolato parte della popolazione. È lo stesso sindaco Alessandro Alessandri a dire che i danni potranno essere quantificati soltanto a partite da domani il primo cittadino invita gli abitanti a non recarsi nell’area della frana.

( Foto comune di Pieve di Teco

risulta isolata la località Calderara