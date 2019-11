La frana del muro di sostegno del giardino di un condominio a Ospedaletti, nell’imperiese, ha comportato lo sgombero di diciotto persone tra cui il sindaco Daniele Cimiotti. Lo smottamento, avvenuto all’altezza del civico 34 di via Battisti, ha interessato due condomini e la casa del primo cittadino. “Mi sono auto-sfollato, troverò sistemazione da parenti. Per chi non alternative, abbiamo messo a disposizione l’Hotel Firenze” dice il sindaco.

