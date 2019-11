Un viadotto della Torino- Savona nel tratto ligure in località Madonna del Monte dell’autostrada in direzione del capoluogo piemontese è crollato dopo l’ondata di maltempo di queste ore i soccorritori sono sul posto alla ricerca di eventuali mezzi coinvolti nel crollo . Chiaramente la mente di tutti è andata alla tragedia di Genova e del ponte Morandi ma come detto al momento sono in corso le verifiche per scongiurare la presenza di feriti o peggio

