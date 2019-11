Continua la giornata di Allerta Rossa con danni che stanno emergendo un po’ ovunque. A Pigna chiusa la strada provinciale 65 per Colle Langan a causa di una frana e voragine sulla sede stradale. A Ventimiglia due esemplari di pino marittimo sono crollati nel piazzale della scuola Santa Marta e in via Tommaso Reggio per fortuna non ci sono feriti.TRa Bordighera e Vallecrosia risulta chiusa Via Conca Verde per frana

A Pieve di Teco la gravissima situazione di Località Calderara isolata da ieri sera ( foto che seguono)