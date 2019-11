“Voci di storia cittadina sotto gli affreschi”. Questo il titolo dell’evento in programma stasera nella splendida cornice dell’Oratorio di San Pietro al Parasio. L’attore Eugenio Ripepi, che cura anche la regia, e lo storico Gianni De Moro mettono in scena uno spettacolo fatto di canti, musica, narrazione e recitazione, ricco di testimonianze storiche della città. L’evento è inserito all’interno del calendario di “Aspettando il Centenario”. Al termine sarà possibile degustare la ‘piscialandrea’, tradizionale piatto della cucina del territorio.

“Un grande appuntamento che abbiamo inserito negli eventi di punta di questa edizione dei festeggiamenti in onore della nascita della Città”, commenta l’assessore alla Cultura, Marcella Roggero. “L’atmosfera sarà davvero unica. Ancora una volta coniughiamo intrattenimento e voglia di sentirsi parte di una comunità”.

“Vogliamo celebrare una comunità, quella Imperiese, che nasce da prospettive storiche profondamente diverse e si unisce in un disegno comune”, sottolinea Eugenio Ripepi. “Leggeremo e spiegheremo testimonianze che sottolineano lo spirito di appartenenza alle nostre radici e al contempo l’apertura in nome dell’accoglienza”

