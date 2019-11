Due stranieri sono stati denunciati ieri nell’ambito dei servizi messi in atto dai Carabinieri della Stazione di Ventimiglia Alta e dalla Compagnia della Guardia di Finanza in occasione dei servizi anticontraffazione e di contrasto ai reati contro il patrimonio per il consueto appuntamento del mercato settimanale del venerdì nella città di confine.

Diversamente dai sequestri abituali, questa volta a cadere nella rete dei militari, in servizio congiunto, sono stati 2 persone di origine slava sorprese in possesso di numerose confezioni di profumi recanti marchi presumibilmente contraffatti.

Si tratta di un 30enne serbo, già noto alle Forze di Polizia, al quale sono stati sequestrati quasi 50 articoli, e di un 22enne macedone, incensurato, trovato invece con 24 flaconi, tutti con l’etichetta delle più importanti aziende di moda quali Gucci, Chanel, CK, Armani e quant’altro.

Entrambi i soggetti, domiciliati a Torino, dopo le procedure di identificazione in caserma sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Imperia per “introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi” e “ricettazione”.

L’impegno dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ha consentito di sottrarre al mercato della contraffazione, che alimenta le criminalità organizzate a scapito dei commercianti regolari, un valore complessivo di merce che si aggira su diverse migliaia di euro.

