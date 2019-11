Nel pomeriggio di ieri, il Gen. C.A. Giovanni Nistri, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, ha visitato la Compagnia Carabinieri di Sanremo. Il Generale Nistri, accompagnato dal Gen. Pietro Oresta, Comandante della Legione Carabinieri “Liguria”, è stato ricevuto dal Comandante Provinciale di Imperia, Col. Andrea Mommo, dal Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale, Col. Franco Bonechi, e dal Comandante della Compagnia, Cap. Mario Boccucci. Ha quindi incontrato i militari di quest’ultimo Comando, nonché quelli della Stazione Carabinieri Forestale, quelli della rappresentanza militare presente nella sede e gli appartenenti alla locale Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Nel prosieguo, ha constatato come la caserma – intitolata al Carabiniere Ludovico Aimone Gerbi – sia stata, nel tempo, ampliata con la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica.

Il Comandante Generale, nel manifestare il proprio plauso per l’attività svolta dai Carabinieri di Sanremo, ha trattato alcune tematiche sottolineando la necessità di proseguire con impegno nella costante opera di vicinanza al cittadino ed al territorio, con il tratto e la professionalità che da sempre contraddistingue i Carabinieri, i quali devono essere consci dell’opera che svolgono per garantire la sicurezza collettiva, ciò costituendo uno dei cardini dell’ordinato vivere civile. L’occasione è stata altresì propizia per lo scambio degli auguri per le prossime festività natalizie.

Il Gen. Nistri ha infine voluto testimoniare il lavoro meritorio svolto dai militari, facendone menzione anche nel registro compilato quotidianamente per organizzare i servizi.

