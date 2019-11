Giuseppe Rumiato, hacker di 66 anni, nato a Torino e residente a Sanremo, è stato arrestato ieri dalla Polizia Postale. Secondo gli investigatori, Rumiato era pagato da 6 persone per ottenere illegalmente dati, da utilizzare per i loro interessi, dell’Agenzia delle Entrate, Inps, Anci e Infocamere. Era stato creato il portale “People1”: pagando una sorta di canone, ci si poteva connettere clandestinamente alle banche dati istituzionali, come scrive “La Stampa-Il Secolo XIX”.

