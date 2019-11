Lunedì 25 novembre, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Polizia di Stato scende in campo con la terza edizione di “Questo non è amore”, la campagna di informazione e sensibilizzazione contro la violenza di genere.

Dal 2016 questo progetto costituisce un importante punto di riferimento delle strategie, soprattutto preventive, sviluppate dalla Polizia di Stato in tema di violenza di genere, oltre che un efficace strumento per diffondere informazioni sul fenomeno e sulle misure di tutela delle vittime, tra cui l’Ammonimento di competenza del Questore.

L’intento della campagna e dei correlati momenti di incontro, informazione e dialogo, è quello di incoraggiare le vittime a riconoscere una situazione di abuso e infondere loro coraggio e fiducia sulla possibilità di chiedere e trovare aiuto per uscire dalla violenza agita.

La Questura di Imperia ha organizzato una serie di incontri per essere vicino alle donne, che prevedono la presenza di gazebo informativi, nonché punti di incontro dove operatori specialisti della Questura e dei Commissariati, oltre a fornire materiale esplicativo, tra cui l’opuscolo realizzato dal Servizio Anticrimine che individua i comportamenti tipici degli uomini violenti, saranno pronti ad ascoltare e fornire ogni spiegazione circa le attività della Polizia di Stato finalizzate ad aiutare e supportare le donne vittime di violenza.

Imperia

Dalle ore 14 un gazebo della Polizia di Stato al Palazzetto dello Sport, ove si disputerà il trofeo San Leonardo;

Alle ore 16.30 presso la sala Convegni della biblioteca civica “L. Lagorio” per l’evento “Qualsiasi fiore tu sia sboccerai” organizzato dallo Zonta Club e dall’Assessorato alle Pari Opportunità di Imperia.

Sanremo

Domenica 24 novembre ore 10.00 Camminata non competitiva “Noi…di nuovo insieme”;

Dalle ore 15.30 in corso Matteotti, angolo via Mameli, verrà allestito un gazebo alla presenza delle ragazze delle squadre femminili di canoa, canottaggio, rugby e nuoto oltre alle ragazze del liceo Cassini.

Ventimiglia

In piazza della Libertà, spazio antistante gli uffici di polizia, durante la mattinata personale del locale Commissariato allestirà uno stand ed un punto di incontro.

Il Questore Capocasa: “Uscite dal silenzio. La denuncia è uno strumento di tutela. Aiutateci ad aiutarvi”.