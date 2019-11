Nei giorni scorsi, a Ventimiglia, nella frazione Bevera, personale della Polizia di Stato è intervenuto a sedare un violento litigio tra due stranieri. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato la vittima, un 23enne iracheno, a terra mentre l’avversario, un cittadino libico, lo percuoteva con un’asta metallica. Quest’ultimo, in stato di ebbrezza, invece di desistere dalla sua azione alla vista degli agenti, si è ribellato, cercando di opporre resistenza agli operatori che sono riusciti a sottrargli la barra in alluminio, lunga ben 82 centimetri, poi sequestrata. La vittima, giovane e fisicamente esile, ha mostrato sanguinamento al capo e un forte dolore al braccio; trasportato al nosocomio, è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni. L’aggressore è stato arrestato e il giudice, convalidata la misura, lo ha condannato alla pena, sospesa, di mesi 8 di reclusione. Al vaglio dell’Ufficio Immigrazione la posizione dello straniero sul territorio italiano.

