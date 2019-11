E’ stato definito il programma dell’attesa visita del sottosegretario al MIT Senatore Salvatore Margiotta, che sarà nel ponente ligure nella giornata di lunedì prossimo, 25 novembre.

Il sottosegretario arriverà a Ventimiglia tra le 11.15 – 11.30. La visita inizierà con un sopralluogo nel Parco Roja – RFI dove incontrerà amministratori, sindacati e associazioni industriali.

Successivamente incontrerà una rappresentanza dei lavoratori transfrontalieri.

Alle 12.30 si svolgerà un incontro con sindaci e amministratori sui temi infrastrutturali quali Aurelia bis e autostrada.

Dalle 15.00 alle 16.30 il sottosegretario Margiotta sarà ad Albenga nella sala consiliare, dove incontrerà sindaci e amministratori sul tema raddoppio ferroviario Andora-Finale Ligure. Un appuntamento particolarmente importante in quanto l’opera è stata finalmente inserita nel Contratto di Programma RFI per gli anni 2018/2019 e l’iter di realizzazione potrà quindi essere avviato.

Infine, a margine della tappa albenganese, il sottosegretario Margiotta incontrerà il console della CULP savonese Panigo in riferimento alla piattaforma Maersk di Vado Ligure, con al centro gli interventi e le infrastrutture collegate ed altre tematiche legate allo sviluppo del comprensorio portuale savonese.

Correlati