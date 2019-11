Sull’autostrada A10 stamani si è verificato un parziale smottamento lungo il muro di controripa tra Genova Pegli e Genova Aeroporto, in seguito alle piogge incessanti di questi giorni. Nella tratta, in direzione di Genova, si è transitato su una corsia per la presenza di detriti e si sono formati sino a 6 chilometri di coda. A Genova Nervi, invece, 20 persone sono state sfollate in via del Commercio a causa di una frana all’altezza del civico 74.

