Il gruppo di Facebook “Sardine Ponentine”, nato martedì 19 novembre ed amministrato da Renato Maccheroni e Stefania Congedo, ha già raccolta migliaia di adesioni e pensa già ad una mobilitazione provinciale, puntando ad una partecipazione di circa 5 mila persone. Il movimento intende contrastare “le fake news e l’odio del centrodestra impersonato dai politici Salvini e Meloni”. “Anche nella Liguria di Ponente c’è vita. Noi ci siamo, per difendere la nostra costituzione, i nostri valori ed il nostro futuro. Siamo cittadino liberi che non vogliono più essere accostati ad odio, razzismo e stufi di leggere fake news e mistificazioni della realtà” dicono gli amministratori del gruppo.

