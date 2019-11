Il Comune di Sanremo informa che mercoledì 27 novembre gli uffici del Servizio Tributi saranno chiusi al pubblico per la partecipazione del personale ad un convegno di aggiornamento organizzato dalla “Scuola di Formazione degli Enti pubblici della Liguria” sulla gestione Tari 2020.

