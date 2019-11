Inoltre, domani non si svolgeranno i mercati ambulanti.

In relazione all’ultimo bollettino Arpal- Protezione Civile che dirama allerta arancione dalla mezzanotte di oggi sino alle 6 di domani mattina (sabato 23 novembre) e che diventa allerta rossa dalle 6 alle 24 di domani (sabato 23 novembre), si comunica che domani rimarranno chiuse le scuole che, solitamente, aprono il sabato.