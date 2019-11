Nel 2019 il Comune di Sanremo ha incassato 780 mila euro in più rispetto al previsto (ossia 6.3 milioni di euro) dalla lotta all’evasione delle tasse sui rifiuti e sugli immobili. La notizia è stata data in consiglio comunale dall’assessore alle Finanze, Massimo Rossano. Grazie alla caccia agli evasori il Comune è riuscito a far quadrare i conti delle entrate tributarie, anche con una piccola riduzione della Tari, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

