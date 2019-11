Ultimi due tornanti per il Sanremo International Guitar Festival. Questa sera, dopo la imperdibile esibizione della talentuosa Tali Roth, tra i migliori interpreti al mondo, grande attesa per il concerto di Nicolò Spera, che – insieme al Coro della Facoltà di Musicologia dell’Università di Pavia diretto da Giovanni Cestino – proporrà un concerto corale-strumentale con 4 voci e 6 corde: eseguiranno Romancero Gitano di Mario Castelnuovo-Tedesco, un capolavoro assoluto per chitarra e coro, scritto su versi spagnoli di Federico Garcia Lorca e Ramon Jimenez.

Domani, sabato, chiusura del Festival con lo straordinario Eliot Fisk, ultimo allievo di Andrès Segovia. A seguire, concerto dell’Orchestra di chitarre del ponente ligure e del Quartetto “Guitar & Friends” (Noemi Fontana, Paolo Sabatini, Samuele Martini, Gabriele D’Adamo).

