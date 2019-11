Tre giocatori dell’Under 15 (Giovanissimi 2005) della Sanremese sono stati convocati dal Comitato Regionale nell’ambito dell’attività preparatoria per la formazione della Rappresentativa Ligure di categoria. Lorenzo Bruno, Mattia Colombi e Matteo Viel dovranno presentarsi mercoledì 27 novembre alle 14.30 al campo sportivo De Vincenzi di Pietra Ligure (Savona) per una seduta di allenamento.

