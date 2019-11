Sanremese-Prato, partita valida per la tredicesima giornata del campionato di serie D, sarà diretta dal signor Mattia Ubaldi di Roma 1. I collaboratori di linea saranno Giuseppe Lipari di Brescia e Matteo Cardona di Catania.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta