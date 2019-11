La Sanremese Calcio ha ospitato oggi a Pian di Poma lo staff del Centro Federale FIGC di Alassio. All’incontro erano presenti Enrico Pira, Marco Dessì ed Alessandro Cassini, in rappresentanza del Centro Federale, nonché i responsabili del settore giovanile della Sanremese, Fabio Coccoluto ed Aleandro Dal Monte, con alcuni tecnici biancazzurri. Lo staff della Figc ha assistito agli allenamenti degli Esordienti 2007 e 2008 e, oltre all’attività sul campo, Alessandro Cassini, coordinatore provinciale del settore giovanile scolastico della FIGC, ha tenuto un intervento rivolto sia agli allenatori biancazzurri che ai genitori dei giovani atleti.

