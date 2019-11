Il ragazzo genovese di 12 anni colpito al collo da un trigone mentre faceva il bagno in Costa Rica è stato trasferito a Imola al “Montecatone Rehabilitation Institute”. Il giovane, che ha raggiunto l’Italia su un volo umanitario, è stato punto al collo dal pesce riportando un trauma midollare all’altezza della sesta vertebra cervicale che gli ha impedito di muovere le gambe. I medici dell’ospedale Maggiore di Bologna hanno deciso di non procedere con un intervento chirurgico ma di puntare sulla riabilitazione.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta