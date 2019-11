Nel pomeriggio ad Andora (Savona) un operaio di 46 anni è morto schiacciato dal furgone della ditta per cui lavorava. L’uomo stava dando indicazioni all’autista per fare manovra in una strada in salita, quando al mezzo si sono rotti i freni. Shenaj Resul, albanese residente a Borghetto Santo Spirito, è stato travolto. Sul posto sono arrivati un’ambulanza della croce bianca di Andora, il 118 e i vigili del fuoco, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

