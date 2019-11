Sabato 16 e domenica 17 novembre, si sono svolte a Foligno due gare di Ju Jitsu organizzate dallo CSEN, ma aperte anche agli atleti tesserati con la FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali): la Coppa Italia Ju Jitsu CSEN 2019 ed il Trofeo “5° Memorial Alberto Alunni”. Le gare, molto ben organizzate al Palasport Paternesi di Foligno, hanno visto una grande partecipazione di Società e di atleti, tra i quali il Judo Club Sakura Arma di Taggia che ha presentato in gara DIEGO SECCHI, atleta che ha gareggiato nella specialità “Fighting System”. L’atleta di Taggia, inserito nella classe Senior Kg. 85, ha ancora una volta gareggiato al meglio, guadagnando il terzo gradino del podio. Molto soddisfatti gli Insegnanti Tecnici Andrea Molinari e Manuela Ferrigno, che hanno accompagnato e seguito l’ atleta durante la gara e che saranno presenti anche il 7 e 8 dicembre a Genova, dove gli atleti da loro preparati gareggeranno nell’ Open d’ Italia.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta