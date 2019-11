Il Distretto Florovivaistico organizza un viaggio di aggiornamento alla Fiera Ipm ad Essen (Germania) e alla Giornata degli Ordini di Landgard presso il Veiling Rhein – Maas. Il viaggio si svolgerà da lunedì 27 a mercoledì 29 gennaio 2020 e avrà un costo di circa 500 € (a seconda del numero dei partecipanti). La quota indicativamente include: – volo aereo Malpensa – Duesseldorf A/R – due notti in hotel camera doppia + prima colazione. – Pullmann GT per tutti gli spostamenti del viaggio, incluse trasferte da Sanremo/Albenga a Malpensa. – assicurazione + assistenza H24.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta