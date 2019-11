A Cervo nelle ultime settimane alcuni ladri hanno messo a segno colpi, rubando soprattutto gioielli. negli alloggi del borgo medioevale. Nella casa di due esercenti in via Circonvallazione a Ponente, hanno portato via anelli e collane per alcune migliaia di euro. Nei prossimi mesi il Comune potrebbe installare telecamere di sorveglianza per scoraggiare i malintenzionati, come scrive Maurizio Tagliano su “La Stampa”.

