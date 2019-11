IL VICE SINDACO Chiara Cerri

VISTO l’avviso ARPAL del giorno 22 Novembre 2019, ore 12,52, relativo alle condizioni meteorologiche della Regione Liguria, che segnala l’attivazione dello stato di allerta, cosi’ come meglio specificato:

 – dalle ore 18:00 del giorno 22.11.2019 alle ore 24:00 del giorno 22.11.2019 –

allerta “Gialla”;

 dalle ore 00:01 del giorno 23.11.2019 alle ore 06:00 del giorno 23.11.2019 – allerta

“Arancione”;

 dalle ore 06:01 del giorno 23.11.2019 alle ore 24:00 del giorno 23.11.2019 – allerta

“Rossa”;

CONSIDERATO che il peggioramento delle condizioni meteorologiche sopra evidenziato

rende necessario adottare le misure opportune per tutelare la sicurezza e l’incolumità delle

persone;

VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile e sentito, a tal proposito, il relativo

Responsabile del servizio, Com. Enrico Borgoglio;

VALUTATA la situazione complessiva e ritenuto pertanto opportuno disporre:

 La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado ed attività educative presenti sul

territorio comunale per il giorno 23.11.2019;

 la sospensione di qualsiasi genere di attività in alveo o in adiacenza ai corsi d’acqua e/o

aree marine presenti sul territorio comunale, nonché di qualsiasi attività su ponti,

passerelle, arenili o luoghi simili;

 la chiusura dell’area “Darsena”, dei mercati all’aperto, dei centri ricreativi per anziani,

degli impianti sportivi, dell’area cimiteriale comunale, dei locali comunali ad uso pubblico

(ad eccezione della sede comunale) e il divieto di accesso ai seguenti giardini pubblici

siti nella città: Via Ottimo Anfossi, Lungo Argentina, Villa Boselli, Via Blengino, Via

Magellano, Viale delle Palme;

 L’interdizione all’accesso e al transito alle piste ciclopedonali di Arma di Taggia e di

Taggia oltre che alla zona “Darsena” tra l’incrocio con Via Nuvoloni e Piazza Vittoria;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Taggia. Responsabile Procedimento: STEFANIA RAIMONDI (D.Lgs. n.

39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line

 La chiusura del parcheggio ubicato nella “Buca di Palazzo Spinola”, del parcheggio “Buca

delle Palme”, del Parcheggio “Quartè”, Parcheggio di Via Tages, Vallone Santa Lucia lato

monte;

 Lo sgombero delle abitazioni già assoggettate a precedenti ordinanze di sgombero e/o di

inagibilità anche parziale:

 Lo sgombero delle abitazioni e della attività commerciali ubicate in Rio Corneo, Località

“Ferraie”, Regione “Batexie”, Zona tra la Strada provinciale per Castellaro e il Monte

“Grangie”;

 Il divieto del transito veicolare, pedonale e la sosta presso la foce del Torrente Argentina,

la Darsena, le aree prospicienti i rii e la pista ciclabile fluviale;

 Il presidio, a cura del Servizio di Protezione Civile, per tutto il termine di efficacia della

presente ordinanza, degli accessi ai seguenti Ponti: 1) Romanico, 2) XXV Aprile”, 3)

“Regione Prati”, con obbligo, da parte del relativo responsabile, di comunicazione del

superamento delle fasce di rispetto delle acque, propedeutico all’adozione di ulteriori

misure di tutela della salute pubblica;

 L’attivazione delle squadre di reperibilità adibite alla gestione delle emergenze onde

consentire l’attuazione delle misure disposte con l’ordinanza in oggetto.

Tutto quanto sopra con efficacia dalle ore 00:01 del giorno 23.11.2019 alle ore 24:00 del

giorno 23.11.2019 fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti da adottarsi sulla base degli

avvisi ARPAL che verranno all’uopo diramati;

VISTO il Decreto legislativo N. 267/2000 recante il Testo unico sull’ordinamento degli Enti locali ed

in particolare l’articolo 54, comma 4° a norma del quale “il sindaco, quale ufficiale del Governo,

adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali

dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità

pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente

comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro

attuazione;

VISTO lo Statuto comunale;

PRECISATO CHE:

 L’istruttoria relativa alla presente ordinanza è stata curata dal Responsabile del Servizio

comunale di protezione civile, Com. Enrico Borgoglio, il quale risulta pertanto

contestualmente nominato responsabile del procedimento ai sensi delle previsioni di cui

alla legge N. 241/1990 e del relativo regolamento comunale;

 A causa dell’urgenza la presente ordinanza viene trasmessa contestualmente alla

sottoscrizione a norma dell’art. 54 del D.lgs. n. 267/2000 all’UTG/Prefettura di Imperia;

Tutto quanto sopra premesso

ORDINA

 La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado ed attività ludico-educative presenti sul

territorio comunale;

 la sospensione di qualsiasi genere di attività in alveo o in adiacenza ai corsi d’acqua e/o

aree marine presenti sul territorio comunale, nonché di qualsiasi attività su ponti,

passerelle, stabilimenti balneari, arenili o luoghi simili;

 la chiusura dell’area “Darsena”, dei mercati all’aperto, dei centri ricreativi per anziani,

degli impianti sportivi, dell’area cimiteriale comunale, dei locali comunali ad uso pubblico

(ad eccezione della sede comunale) e il divieto di accesso ai seguenti giardini pubblici

siti nella città: Via Ottimo Anfossi, Lungo Argentina, Villa Boselli, Via Blengino, Via

Magellano, Viale delle Palme;

 L’interdizione all’accesso e al transito alle piste ciclopedonali di Arma di Taggia e di

Taggia oltre che alla zona “Darsena” tra l’incrocio con Via Nuvoloni e Piazza Vittoria;

 La chiusura del parcheggio ubicato nella “Buca di Palazzo Spinola”, del parcheggio “Buca

delle Palme”, del Parcheggio “Quartè”, Parcheggio di Via Tages, Vallone Santa Lucia lato

monte;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Taggia. Responsabile Procedimento: STEFANIA RAIMONDI (D.Lgs. n.

39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line

 Lo sgombero delle abitazioni già assoggettate a precedenti ordinanze di sgombero e/o di

inagibilità anche parziale:

 Lo sgombero delle abitazioni e della attività commerciali ubicate in Rio Corneo, Località

“Ferraie”, Regione “Batexie”, Zona tra la Strada provinciale per Castellaro e il Monte

“Grangie”;

 Il divieto del transito veicolare, pedonale e la sosta presso la foce del Torrente Argentina,

la Darsena, le aree prospicienti i rii e la pista ciclabile fluviale;

 Il presidio, a cura del Servizio di Protezione Civile, per tutto il termine di efficacia della

presente ordinanza, degli accessi ai seguenti Ponti: 1) Romanico, 2) XXV Aprile”, 3)

“Regione Prati”, con obbligo, da parte del relativo responsabile, di comunicazione del

superamento delle fasce di rispetto delle acque, propedeutico all’adozione di ulteriori

misure di tutela della salute pubblica;

 L’attivazione delle squadre di reperibilità adibite alla gestione delle emergenze onde

consentire l’attuazione delle misure disposte con l’ordinanza in oggetto.

Tutto quanto sopra con efficacia dalle ore 00:01 del giorno 23.11.2019 alle ore 24:00 del

giorno 23.11.2019 fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti da adottarsi sulla base degli

avvisi ARPAL che verranno all’uopo diramati;

DISPONE

DI TRASMETTERE la presente ordinanza all’Ufficio scolastico provinciale (Ex Provveditorato agli

studi di Imperia), alla Prefettura/UTG di Imperia e al Responsabile del servizio Protezione civile

comunale/Polizia locale per l’espletamento degli adempimenti di competenza fra cui,

esemplificativamente, l’adozione delle misure di sicurezza previste dal piano comunale di

protezione civile, ai Dirigenti scolastici delle scuole del territorio comunale di ogni ordine e grado e

ai Responsabili dei settori e servizi comunali per l’espletamento degli adempimenti finalizzati

all’attuazione del dettato della presente ordinanza;

DI TRASMETTERE altresì la presente ordinanza, per conoscenza e competenza, alla Provincia di

Imperia, al Comando dei Vigili del Fuoco di Imperia e alla locale Stazione dei Carabinieri e

comunque a tutti i destinatari della presente ordinanza;

DI CONFERIRE alla presente Ordinanza adeguata pubblicità mediante il sistema di allerta

telefonico, la pubblicazione all’albo pretorio on line, la pubblicazione sul sito internet istituzionale

(www.taggia.it), e la comunicazione ai principali quotidiani on line;

CHE le forze dell’Ordine e la Polizia Locale provvedano all’attuazione e al controllo del rispetto

della presente ordinanza

AVVERTE CHE

ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno applicate le sanzioni di cui alla

legge N. 689/1981 e al Decreto legislativo N. 267/2000

INFORMA CHE

 Ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della Legge N. 241/1990 che, contro il presente

provvedimento, può essere presentato ricorso al Tar Liguria o, alternativamente, al

Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione

all’albo pretorio comunale.

 In attuazione dei principi contenuti nella legge 7.8.1990 N. 241, l’ufficio che ha curato

l’istruttoria e presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Servizio Protezione

civile comunale/Polizia locale e che la persona fisica responsabile del relativo

procedimento, è individuato nel responsabile pro tempore del servizio Protezione civile.

Correlati