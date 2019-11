Ieri all’alba a Ventimiglia, la Squadra Volante della Polizia si è portata in un bar in via Roma a seguito della richiesta di aiuto del proprietario del locale che, avendo trovato un uomo addormentato all’interno del dehor, dopo averlo svegliato per allontanarlo è stato da questi aggredito con insulti e minacce, anche di morte.

L’intruso, un sedicente nigeriano con un permesso di soggiorno scaduto, in stato di alterazione psicofisica, si agitava e urlava frasi incomprensibili, non calmandosi neanche dopo l’intervento dei poliziotti, contro i quali ha rivolto minacce tentando in ogni modo di sfuggire al loro controllo.

Ciò nonostante gli agenti sono riusciti a contenere l’agitazione dell’uomo e ad allontanarlo dal bar, evitando che la situazione degenerasse.

Dopo le cure e le verifiche mediche prestate nell’ospedale di Imperia per una sospetta patologia psichiatrica, il 30enne è stato indagato in stato di libertà per resistenza e minacce a pubblico ufficiale, per le minacce aggravate rivolte al titolare del pubblico esercizio e per l’inosservanza delle norme sugli stranieri in Italia.

