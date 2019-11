Un ragazzo di appena 14 anni aggredito in pieno giorno a Ventimiglia riesce a far fuggire gli aggressori utilizzando le arti marziali (Ju-jtsu). Gli aggressori, si presume stranieri, lo hanno ferito con una lametta da barba al volto e ad un braccio. Sull’episodio indagano i Carabinieri della città di confine.

