Un’altra bella iniziativa che fa parte di un percorso volto alla difesa del decoro urbano, partirà in questi giorni a Ventimiglia. Su proposta del consigliere incaricato alla tutela degli animali Eleonora Palmero e dell’Assessore al Commercio Matteo De Villa, verranno distribuite ai commercianti che vorranno aderire all’iniziativa, le buste per la raccolta delle deiezioni canine.

Sul territorio sono presenti distributori delle suddette buste, ma molto spesso rimangono sforniti. “Abbiamo pensato a questa soluzione, perché sappiamo quanto i commercianti siano particolarmente sensibili al discorso del decoro urbano. Vogliamo con questa proposta agevolare i possessori di cani che potrebbero improvvisamente trovarsi sprovvisti dei sacchettini e allo stesso modo di non avere più scuse, per chi virtuoso non è, per non raccogliere le deieizioni del proprio cane”

Per l’occasione è stato creato un logo apposito che identifica le attività che aderiscono all’iniziativa.

Con l’occasione si ricorda che è già presente l’ordinanza Sindacale N.171 del 23/08/2019 che fa obbligo ai possessori dei cani di munirsi, oltre ai sacchettini per la raccolta delle deiezioni, anche della bottiglietta dell’acqua.