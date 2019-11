Anche quest’anno prende avvio a SpazioZerosei, in via al Capo 8 A a Ventimiglia Alta il corso di massaggio infantile rivolto a genitori con bambini da uno a nove mesi di età, realizzato in collaborazione con il Centro Promozione Famiglia Consultorio Familiare.

Il progetto ‘Spazio Zerosei’: luoghi di esperienze e pensieri per bambini e famiglie”, è stato selezionato dall’Impresa sociale con i bambini, nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e tra le proprie iniziative offre anche questa opportunità di condivisione tra famiglie in momenti di particolare cura alle modalità di comunicazione e di contatto con il bambino, nei suoi primi mesi di vita.

I cinque incontri sono condotti da insegnante certificata AIMI e si svolgono di sabato mattina alle ore 10,30 dal 23 novembre al 21 dicembre: per garantire un contesto tranquillo in cui dedicare attenzione adeguata ad ognuno viene stabilito un numero massimo di partecipanti. L’obiettivo è quello di trasmettere benessere e sollievo sviluppando alcune competenze che valorizzano buone esperienze emotive ed interpersonali.

E’ necessaria quindi la prenotazione scrivendo a:centrofamigliasanremo@gmail.com oppure a: spaziozerosei@comune.ventimiglia.it

telefonando : 0184 618100 oppure inviando sms a: 3271412875

Ulteriori informazioni sul sito www.spaziozerosei.it/ventimiglia

