Il Dipartimento Interregionale della Lnd ha disposto per sorteggio che la gara tra Asd Seravezza Pozzi Calcio e Sanremese Calcio, valida per i quarti di finale di Coppa Italia di serie D, si giocherà mercoledì 4 dicembre allo stadio “Buon Riposo” di Seravezza, con inizio alle ore 14.30. La vincente affronterà in semifinale una tra Folgore Caratese e Union Feltre.

