Ieri pomeriggio a Sanremo un ladro si è introdotto nel Santuario della Madonna della Costa e si è impossessato del contenitore con le offerte dei fedeli. Il bottino è di 150 euro, ma il danno più ingente riguarda la cassetta che costa circa 500 euro. I Carabinieri stanno ora cercando di individuare il ladro tramite le immagini della video sorveglianza, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

