E’ tempo di neve, è tempo di andare a sciare e dalla Regione Piemonte arriva la buona notizia che aspettavamo con ansia: i Treni della Neve ci sono.

Una conferma è giunta direttamente dall’assessore ai trasporti del Piemonte Marco Gabusi al giornalista del Secolo XIX, Andrea Fassione.

La AGB nei giorni scorsi ha pensato di prendere carta e penna e scrivere direttamente al Presidente della Regione Piemonte per chiedere il rinnovo annuale dei “treni della neve”.

Oggi la risposta positiva, la comunicazione che da dicembre ci saranno dei treni aggiuntivi durante i week-end , finanziati dalla Regione Piemonte .

Un piccolo sostegno che puo’ essere utile per superare in parte le difficoltà dei viaggiatori causati dalla preoccupante situazione dei collegamenti ferroviari tra il ponente ligure ed il cuneese, che di fatto non permettono di raggiungere le località piemontesi in giornata e vista la difficoltà nei collegamenti stradali con l’enigma “Colle di Tenda”.

“Ringraziamo il Presidente Cirio – aggiunge Sergio Scibilia, presidente della AGB – per avere confermato l’impegno della Regione Piemonte per la ferrovia delle Meraviglie.

Non la vittoria finale ma una buona tappa.Grazie assessore Gabusi”

La AGB ha inoltre scritto anche alla società degli impianti di sci di Limone Piemonte della Riserva Bianca, per verificare la possibilità di rinnovare anche la promozione, con sconti speciali sul prezzo dello skipass , per chi utilizza il treno per raggiungere le piste .

Prosegue cosi’ l’attività di sostegno della AGB alla mobilità dolce e all’utilizzo del treno come mezzo pulito, comodo e sicuro, e la campagna di valorizzazione del collegamento Ventimiglia-Cuneo.

Il presidente AGB (Sergio Scibilia)