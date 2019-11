La certificazione personale F-GAS nasce con il preciso scopo di verificare le competenze delle figure abilitate all’installazione manutenzione e riparazione di macchine contenenti tali sostanze. Il tutto viene gestito attraverso l’istituzione di un pubblico registro consultabile sul sito: www.fgas.it, nel quale queste figure devono iscriversi. Successivamente per essere in regola con quanto prevede il regolamento è indispensabile sostenere un esame teorico/pratico che ha la finalità di rilascio della certificazione personale. Per poter accedere a questo esame è necessaria una preparazione completa sulla materia: a tal proposito è stato istituito un corso finalizzato all’accrescimento professionale dei candidati.

Il corso denominato BASIC è tenuto da docenti qualificati Professional Team e stabilisce quelli che sono i concetti fondamentali su cui si basa la competenza degli operatori della refrigerazione e condizionamento, sviluppando in modo completo e attraverso un linguaggio chiaro tutta la parte teorica necessaria al recepimento del reg. 2067/2015. Inoltre particolare attenzione viene attribuita alla parte pratica del corso dove vengono affrontate tutte le procedure indispensabili ad un corretto trattamento dei F-GAS.

Attraverso questo corso con esame finale il candidato avrà la possibilità di completare tutto l’iter indispensabile all’ottenimento della certificazione personale F-gas.

Il percorso formativo inoltre fornirà anche nozioni e validi strumenti necessari ad aumentare la professionalità nel settore specifico della refrigerazione e condizionamento.

Il corso è rivolto al personale che svolge:

installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra,

installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra,

recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione e recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono, come previsto dalla normativa di riferimento (D.P.R. n. 146/2018).



Si terrà giovedì 28 novembre dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 e venerdì 29 novembre dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 presso la Sede CNA di Sanremo in Via Bartolomeo Asquasciati 12 (Piazza Colombo).

Si ricorda che è obbligatoria la certificazione dell’impresa oltre al possesso del patentino per poter operare sugli impianti di condizionamento refrigeranti.

Per iscriversi o richiedere informazioni sul programma del corso, contattare CNA Imperia ai seguenti recapiti telefonici 0184/500309 oppure scrivere a segreteria@im.cna.it